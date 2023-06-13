مقتل 3 أشخاص في نوتنغهام البريطانية والشرطة تعتقل مشتبهاً به

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الثلاثاء، اعتقال رجلٍ يبلغ من العمر 31 عاماً، للاشتباه بارتكابه جريمة قتل 3 أشخاصٍ بحادثين منفصلين بمدينة نوتنغهام وسط المملكة المتحدة.

وكانت شرطة نوتنغهام قالت إن عناصرها توجّهوا فجر اليوم الثلاثاء إلى منطقةٍ وسط المدينة بعد مصرع شخصين في أحد الشوارع.

كما توجهت عناصر من الشرطة للتعامل مع حادث ثان في شارع ميلتون حيث حاول سائق شاحنة دهس 3 أشخاص، نُقِلوا إلى المستشفى.

إلى ذلك، أغلقت الشرطة المحلية ست طرق في محيط الحادث، بينما دعت هيئة النقل العام سكان المدينة إلى إيجاد طرق بديلة للتنقل لحين انتهاء تحقيقات الشرطة بحادث شبكة الترامواي.

ووصفت السلطات البريطانية الحادث بـ "الخطير والمستمر".