وضع حجر الأساس لجسر ونفق مهم  في دهوك بكلفة 13 مليار دينار .

أربيل (كوردستان24) - بحضور كل من وزير البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان ساسان عوني ومحافظ دهوك الدكتور علي تتر تم اليوم الاثنين وضع حجر الأساس لجسر ونفق "مالتا " على شارع "بارزان " في دهوك والذي يربط الطريق الدولي أربيل ،دهوك ، زاخو ، ويبلغ مسافة الطريق بشكل كامل حوالي 210 كيلومترات ،وبأكمال الطريق ستبقى إشارة مرورية ضوئية واحدة فقط .

المشروع الاستراتيجي الذي وضع حجر الاساس له اليوم ،سيكلف أكثر من 13 مليار دينار وينتهي خلال 450 يوما،و بعد الانتهاء من المشروع ، ستبقى إشارة مرورية ضوئية واحدة فقط من أربيل الى زاخو وهي في " شيخان "

ياتي هذا المشروع ضمن سياسة الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان التي تتسارع لتشييد وتطوير البنية التحتية لكوردستان وتقديم أفضل الخدمات لمواطني الاقليم .

وقال وزير البلديات والسياحة خلال مراسم وضع حجر الاساس :" لقد نفذت حكومة إقليم كوردستان مشروع طريق بارزان الدولي الذي يشمل جسورا وأنفاقا على طول الطريق الواصل من مفرق " آلوكا لغاية مدخل مدينة دهوك من الشرق وقامت بأزالة العديد من الاشارات المرورية الضوئية ،مشيرا رغم أنه كان هناك أزمة كورونا الا أن الشركة المنفذة لم تتوقف عن العمل لغاية الانتهاء منه بشكل كامل ."