اقتصاد

انطلاق فعاليات منتدى الأعمال العراقي - المصري في القاهرة

author_image سوار أحمد
العراق العراق مصر منتدى اعمال

أربيل (كوردستان24)- انطلقت، اليوم الثلاثاء، فعاليات منتدى الأعمال العراقي - المصري في القاهرة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن "فعاليات منتدى الأعمال العراقي - المصري انطلقت في القاهرة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ونظيره المصري".

وأضاف أن "منتدى الأعمال عقد بحضور نخبة من رجال الأعمال العراقيين والمصريين".

وأعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في وقت سابق من اليوم، توقيع 11 مذكرة تفاهم خارطة طريق للعلاقة بين العراق ومصر.

ووصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الاثنين، إلى جمهورية مصر في زيارة رسمية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وصل إلى القاهرة، في زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية، على رأس وفد حكومي رفيع".

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