أحمد الظاهري: رئيس حكومة إقليم كوردستان يسعى لتعزيز العلاقات مع الإمارات

أربيل (كوردستان24)- قال القنصل الإماراتي في إقليم كوردستان أحمد الظاهري، اليوم الثلاثاء 13 حزيران 2023، ان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يسعى لتطوير العلاقات مع جميع دول العالم، ومن بينها دولة الإمارات.

وقال الظاهري للصحفيين، ان القنصلية الإماراتية في أربيل قدمت يد العون لأكثر من 5 آلاف عائلة نازحة ولاجئة في إقليم كوردستان.

وأضاف "سنواصل القيام بمساعدة اللاجئين والنازحين"، مشيرا الى ان حكومة إقليم كوردستان ومن خلال مؤسسة بارزاني الخيرية ساعدت على الدوام في إيصال المساعدات للمحتاجين.

وتابع القنصل الإماراتي "منذ 12 عاما وتعاوننا مع مؤسسة بارزاني الخيرية بقيادة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، مستمر، فقد قدموا لنا كافة التسهيلات لتوزيع المساعدات".

وقال " قامت مؤسسة الشيخ خليفة الخيرية اليوم، بتوزيع المساعدات على 5444 عائلة من النازحين الذين احتضنهم إقليم كوردستان".

وأكد الظاهري، أن العلاقات بين الإمارات وإقليم كوردستان جيدة جدا على مستوى القيادة والشعب، مؤكدا سعي رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، لتطوير العلاقات مع جميع دول العالم، بما فيها الإمارات، لأن الإمارات لديها قاعدة اقتصادية وسياسية.