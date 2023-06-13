ثلاثة قتلى ومحاولة دهس ثلاثة آخرين في حوادث بمدينة نوتنغهام البريطانية

أربيل (كوردستان24)- عثرت الشرطة البريطانية على جثث ثلاثة أشخاص مقتولين، الثلاثاء، بينما حاولت سيارة دهس ثلاثة أشخاص آخرين في مدينة نونتغهام في جرائم تعتقد السلطات أنها مترابطة.

وأعلنت الشرطة البريطانية أنها تحقق في "حادث خطير" في مدينة نوتنغهام، دون مزيد من التفاصيل.

تم العثور على شخصين مقتولين في طريق إلكستون بعد الساعة 04:00 فجر الثلاثاء بتوقيت غرينتش ،كما تم العثور على جثة رجل ثالث في طريق "مغدالا" بالمدينة.

وفي حادث آخر، حاولت شاحنة دهس ثلاثة أشخاص في شارع ميلتون، ما أدى إلى إصابتهم بجروح وتم نقلهم إلى المستشفى.

وقامت قوات الشرطة بدفع تعزيزات إلى وسط المدينة، وأغلقت عدة طرق أمام عربات المواصلات العامة.

وأعلنت هيئة مكافحة الحرائق في المدينة أنها تساعد قوات الشرطة.

ودعت السلطات السكان إلى تجنب الطرق والمناطق المغلقة، وفق ما أعلنت "بي بي سي".