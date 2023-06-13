مركز تنسيق الأزمات المشترك: عودة 87 عائلة نازحة إلى منازلها في سنجار

أربيل (كوردستان24)- أكد مركز تنسيق الأزمات المشترك بوزارة داخلية إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء 13 حزيران 2023، عودة 87 عائلة إيزيدية نازحة، الى مناطقها الاصلية في سنجار.

وذكر المركز في مؤتمر صحفي، انه وفي ضوء قرار رئيس الوزراء مسرور بارزاني، عادت 87 عائلة من أحد المخيمات في دهوك، إلى منازلها الأصلية في سنجار.

وأضاف المركز انه بعد توقيع اتفاق سنجار بين الحكومة الإتحادية وحكومة إقليم كوردستان، وتشكيل لجنة مشتركة بشأن عودة النازحين إلى ديارهم الأصلية، تمكنت 87 عائلة إيزيدية من العودة إلى سنجار اليوم، بتسهيل من اللجنة المذكورة.

ووفقا لإحصاءات مركز تنسيق الأزمات المشترك، تمت إعادة 198 عائلة إلى وطنها في غضون عامين، ولا يزال ما يقرب من 300 ألف شخص من أهالي سنجار، مسجلين كنازحين في إقليم كوردستان.

وأكد المركز أنه تم تقديم كافة تسهيلات العودة للعوائل النازحة، بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة، ومؤسسة بارزاني الخيرية والحكومة المحلية لمحافظة دهوك والإدارة المستقلة لزاخو ومحافظة نينوى وممثل الحكومة المحلية في سنجار والمؤسسات الأخرى ذات الصلة.

واجتاح تنظيم داعش قضاء سنجار معقل الإيزيديين في الثالث من شهر آب أغسطس من عام 2014، حيث ارتكب أفظع الجرائم بحقهم فقتل الرجال وخطف آلاف النساء ومارس بحقهن الاستعباد الجنسي وأخذهن كجواري وتم بيعهن في أسواق الموصل والرقة والمناطق الأخرى التي كان يحتلها التنظيم، فيما اضطر عشرات الآلاف من ابناء المنطقة الى النزوح عن ديارهم الى مخيمات في اقليم كوردستان.

ورغم أن قوات البيشمركة تمكنت من طرد تنظيم داعش من سنجار في 2015، إلا أن آلاف النازحين الايزيديين لا زالوا يخشون العودة الى مناطقهم بسبب المخاوف الأمنية وانتشار ميليشيات في سنجار، إضافة الى الخراب وسوء الخدمات التي تعاني منها المنطقة.

ويطالب الإيزيديون بالتنسيق بين حكومة اقليم كوردستان وبغداد لتهيئة بيئة ملائمة لعودة النازحين وإعمار المدينة والنهوض بالخدمات وتوفير فرص العمل لسكان المنطقة وإنهاء التوترات الأمنية.