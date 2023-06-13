ياسين صالح: اختبارات الدراسات العليا تمت بنجاح وإقبال متزايد على جامعات الاقليم

أربيل (كوردستان24)- قال مدير عام المبعوثين والعلاقات الثقافية في وزارة التعليم العالي، الدكتور ياسين صالح، إن اختبارات الدراسات العليا في إقليم كوردستان قد تمت بنجاح، مؤكدا في الوقت نفسه، زيادة الإقبال على الجامعات المحلية.

وقال ياسين صالح لكوردستان 24، ان أكثر من 15 ألف طالب وطالبة، تقدموا هذا العام للتعليم العالي، والذي يشمل الدبلومات والماجستير والدكتوراه، مؤكدا أن اختبارات القدرات العلمية للطلبة المتقدمين، قد تمت بنجاح.

وأضاف صالح، إن هناك إقبالا كبيرا من طلاب إقليم كوردستان على التعليم العالي، مشيرا الى أنه ومنذ عام 2019 لم يتم فتح باب الدراسات العليا بسبب أزمة كورونا.

وحول حرص المواطنين على التقديم على التعليم العالي، أوضح ياسين صالح أن سبب رغبة المواطنين يعود إلى أسباب اقتصادية، لأن الشهادة العلمية لها تأثير في رفع الرواتب والامتيازات الوظيفية، مما يتيح لعدد كبير من مسؤولي القطاعين الحكومي والخاص المشاركة بشغف للتقدم للتعليم العالي.

وشدد على أن الحاصلين على الشهادات العليا، لديهم فرص أكبر للحصول على وظائف في سوق العمل في إقليم كوردستان، والقدرة على تطوير أنفسهم بشكل أكبر.

وأشار ياسين صالح إلى أنه في السنوات الأخيرة، وبسبب الأزمة المالية وانتشار فيروس كورونا، لم يتم فتح التعليم العالي في كوردستان، وفي هذا السياق، اتجهت نسبة كبيرة من الطلاب إلى الخارج بهدف الدراسة.

وقال: "إن افتتاح باب الدراسات العليا في الإقليم، يقلل من أعداد الطلبة الذين يسافرون للخارج ويدفعون مبالغ طائلة للدراسة هناك مما يسهم في زيادة دخل الجامعات المحلية".

وحول خطة الوزارة لمواصلة عملية توفير التعليم العالي، قال ياسين صالح: "لقد وضعنا خطة مناسبة للاستمرار سنويا في إتاحة الفرص لطلبتنا في الدراسة في جامعات الإقليم".

وأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كوردستان آرام محمد قادر، في وقت سابق، تخصيص 6 آلاف مقعد لقبول الطلبة بالدراسات العليا في الجامعات والمعاهد في الإقليم خلال العام الدراسي 2022 - 2023.

وأضاف أنه تم تخصيص 6 آلاف مقعد للمستويات الثلاثة بالدراسات العليا، وهي كالاتي: الدبلوم العالي، والماجستير، والدكتوراه.

وأوضح الوزير، أن هذه المقاعد تتوزع على هذا النحو: الموظفون في وزارة التعليم العالي، موظفو الوزارات في إقليم كوردستان، خريجو جامعات ومعاهد الإقليم.

وبينّ أيضا، أن 1200 مقعد سيُخصص للدبلوم العالي، و3000 مقعد للماجستير، و1800 مقعد للدكتوراه.