بغداد ترسل 18 مليار دينار لصرف مستحقات فلاحي كوردستان

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة التجارة والصناعة في إقليم كوردستان يوم الثلاثاء 13 حزيران 2023، أن الحكومة الاتحادية حوّلت مبلغاً مالياً إلى الحساب المصرفي للوزارة بغرض صرف مستحقات فلاحي الإقليم.

وتم اليوم تحويل 18 مليار دينار إلى الحساب المصرفي لوزارة تجارة الإقليم.

وقال مدير عام التجارة، نوزاد شيخ كامل: "تم وضع مبلغ قدره 18 مليار دينار من مستحقات فلاحي إقليم كوردستان عن تسويق محصول القمح لهذا العام في حساب الوزارة"، مبيناً أن "هذه هي الدفعة الثانية من المستحقات".

ويوزع المبلغ على النحو التالي: 3 مليارات دينار لأربيل، و10 مليارات لفلاحي دهوك، و5 مليارات دينار لفلاحي السليمانية.

وأشار نوزاد شيخ كامل إلى أنه تم سابقاً إرسال 40 مليار دينار أخرى بداية موسم تسويق القمح حيث صُرفت لصالح فلاحي كوردستان.