وزير الإعمار: سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع السكك الحديدية في المستقبل القريب

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الإعمار والإسكان في إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء 13 حزيران 2023 أنه سيتم الانتهاء من مرحلة مهمة من مشروع السكك الحديدية في المستقبل القريب.

وقالت الوزارة في بيان، "استقبل وزير الاعمار والاسكان دانا عبد الكريم اليوم الثلاثاء، السفير الاسباني لدى العراق بيدرو مارتينيز والقنصل الاسباني العام".

وأضاف البيان انه تم خلال اللقاء مناقشة مشروع سكة الحديد في اقليم كوردستان والذي يجري تنفيذه حاليا من قبل شركة كونسورتيوم ترانس الاسبانية، حيث أكدت الشركة أنه سيتم الانتهاء من الجزء الأول من المشروع، خلال المستقبل القريب.

ووقعت وزارة الإعمار والإسكان في شهر نيسان ابريل الماضي، عقد مشروع مد السكك الحديدية في إقليم كوردستان، مع شركة ترانس القنصلية الإسبانية.

وقالت وزيرة الإعمار دانا عبد الكريم، "يسعدنا توقيع عقد مشروع السكك الحديدية مع شركة ترانس القنصلية الإسبانية، ونأمل أن تكون هذه بداية جيدة لنا لبدء هذا المشروع في إقليم كوردستان".