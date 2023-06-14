سوريا| إصابة جنديٍ نظامي جراء قصفٍ إسرائيلي قرب دمشق

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الإعلام الرسمي السوري، عن إصابة جنديٍ في الجيش النظامي بجروحٍ خطيرة، جراء قصفٍ جويٍ إسرائيلي استهدف نقاطاً قرب العاصمة دمشق.

وقالت وكالة "سانا"، إن طائرات إسرائيلية "نفّذت فجر اليوم الأربعاء" هجوماً جوياً من اتجاه الجولان استهدف "بعض النقاط جنوب غربي دمشق".

وتسبب القصف، وفق سانا، بـ "إصابة جندي بجروح خطيرة ووقوع خسائر مادية"، مؤكّدة في الوقت ذاته أن وسائط الدفاع الجوي "تصدّت للصواريخ وأسقطت بعضها".

من جانبه، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القصف طال "مستودعات سلاح تابعة لمقاتلين موالين لإيران" واندلعت النيران فيها.

وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوّية داخل الأراضي السورية، طالت مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله.

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لكنها نادراً ما تؤكّد تنفيذ تلك الضربات، في الوقت الذي تكرّر تهديداتها بالتصدي لما تصفه بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ 2011 تسبّب بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتيّة وأدّى إلى تهجير ملايين السكّان داخل البلاد وخارجها.