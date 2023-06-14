الأمم المتحدة تعلن خفض مساعداتها للسوريين بنحو 50 بالمئة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الأمم المتحدة عن خفض مساعداتها الغذائية المقدّمة للسوريين بنحو 50 في المئة، بسبب "نقص التمويل".

وقال برنامج الأغذية العالمي في بيانٍ له: "تجبر أزمة التمويل غير المسبوقة في سوريا برنامج الأغذية العالمي على تخفيض مساعداته لنحو 2.5 مليون شخص من أصل 5.5 مليون".

وتابع البيان "في ظل الموارد المحدودة للغاية، قرر برنامج الأغذية إعطاء الأولوية لــ 3 مليون سوري، بدلاً من مواصلة المساعدة لـ 5.5 ملايين ونفاد المساعدات الغذائية بحلول تشرين الأول 2023".

ونقل البيان عن ممثل البرنامج والمدير القطري في سوريا،كين كروسلي، قوله "بدلاً من زيادة المساعدات أو حتى الإبقاء على نفس السوية، نحن نواجه مشهداً قاتماً يتمثل في انتزاع المساعدات من الناس في وقتٍ هم في أشد الحاجة إليها".

وجاء في بيان برنامج الأغذية العالمي "في الوقت الحالي يغطي الدخل المتوسط حوالي ربع احتياجات الأسرة فقط"، وفق فرانس برس.

وتابع البيان "حتى قبل الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد والذي ألحق أضراراً جسيمة وخسائر في الأرواح ومزيداً من النزوح، كان هناك 12.1 مليون شخص في كافة أنحاء سوريا في قبضة الجوع".

يأتي الإعلان عشية المؤتمر السابع للاتحاد الأوروبي في بروكسل حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة".