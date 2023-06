للمرة الأولى ،أكاديمي كوردي يصمم برنامجاً للذكاء الصناعي يجنب مرضى السكري بتر أقدامهم

أربيل (كوردستان24) - أكدت الشبكة الأكاديمية الكوردية، أن أكاديمياً كوردياً صمم لأول مرة على مستوى بريطانيا برنامجاً للذكاء الصناعي للتقييم والكشف المبكر وسرعة تشخيص حالات الأشخاص المعرضين لخطر بتر أقدامهم بسبب تفاقم الإصابة بمرض السكري.

وجاء في بيان للشبكة تابعته كوردستان24، أن الدكتور بختيار أمين الأكاديمي في جامعة هودسفيلد البريطانية أكد أنه تمكن مع زملائه بإشراف كل من الأستاذ غريغوريوس والدكتور بول من مؤسسة (NHS) الصحية، في مؤتمر الذكاء الصناعي (AI) في جامعة مانشستر، من تقديم أحدث بحث بهذا الخصوص، مبينا أنه كـ كوردي تمكن لأول مرة على مستوى بريطانيا من تصميم برنامج للذكاء الصناعي لتقييم والتشخيص المبكر والسريع للاشخاص الذين يعانون من مخاطر بتر القدم بسبب مرض السكري.

وأضاف أن عنوان موضوع بحثه هو النماذج المستندة للذكاء الصناعي للتنبؤ بمخاطر الإصابة بمرض السكري Al-based Models for Predicting the Risk of Developing Diabetes، منوهاً إلى أن المشروع تم تمويله من قبل وزارة الصحة البريطانية وتم استخدام أكثر من 10 آلاف كود برمجة حاسوب مع نماذج الذكاء الصناعي.