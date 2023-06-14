بكلفة نحو ملياري دينارانطلاق العمل في بناء طريق رئيسي ضمن إدارة سوران المستقلة

أربيل (كوردستان24) - بدأت إدارة سوران المستقلة (شمال شرق العاصمة أربيل) بتنفيذ مشروع بناء الطريق الرئيسي الواصل بين قضاء ميرگسور ـ ناحية بيران.

مدير الاعلام والعلاقات في إدارة سوران المستقلة هەژار حكیم، قال في تصريحات صحفية تابعتها كوردستان24، ان المشروع يأتي في اطار تقديم الخدمات البلدية لمناطق إدارة سوران ، وفق البرنامج الحكومي للكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان.

مضيفاً ، ان المشروع يمتد عبر منطقة جبلية وتشمل بناء جسر وجدران ساندة وتبليط.

لافتاً ، الى ان كلفة المشروع تبلغ مليار و899 مليون دينار ، تم تخصيصها من موازنة إدارة سوران المستقلة.