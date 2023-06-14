بقرار من رئيس حكومة إقليم كوردستان .. تحويل عدد من قرى أربيل إلى نواحي

أربيل (كوردستان24) - قرر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، تحويل عدد من القرى في محافظة أربيل إلى نواحي.

وقال إعلام محافظة أربيل في بيان تابعته كوردستان24 : «بقرار من مسرور بارزاني ،وبهدف خدمة الأهالي أكثر وتنفيذ المشاريع الخدمية وإعمار المزيد من المناطق المختلفة وتحسين تسيير الشؤون الإدارية والتنفيذية في الدوائر الحكومية، وبناء على رغبة الكثير من مواطني تلك المناطق، تقرر في اجتماع مجلس محافظة أربيل يوم الثلاثاء المصادقة إنشاء عدد من النواحي الجديدة في قضاء بيرمام استناداً إلى تقرير اللجنة الداخلية وكتاب محافظ أربيل».

والقرى التي تم تحويلها إلى نواحي هي كل من: (كوري، بناري، سفين، بستورة)، إضافة إلى فصل ناحية دارا شكران عن قضاء خبات وربطها بقضاء بيرمام، وكذلك إنشاء ناحية بيستانه في قضاء بنصلاوة.

وأشار البيان إلى استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لتنفيذ القرار قريباً.