روسيا| عائلةٌ كوردية تفتتح أضخم مشروعٍ ترفيهي على مستوى أوروبا

أربيل (كوردستان 24)- أطلقت عائلةٌ كوردية في روسيا، أضخم مشروعٍ ترفيهي على مستوى البلاد وأوروبا، أمام نهر موسكو.

والمشروع الذي افتُتِح تزامناً مع اليوم الوطني لروسيا في الـ 12 يونيو حزيران الجاري، عبارة عن خمسة حمامات سباحة صخمة، أكبرها تبلغ مساحته 1700 متر مربع.

وجود قسمٍ للتزلج واللعب المائي، وقسم آخر مخصص لسباحة الأطفال وألعابهم، جعل من هذا المشروع مختلفاً عن غيره من المشاريع.

ورغم أن العقوبات المفروضة على روسيا جعلت الحياة وفرص العمل أكثر صعوبة بالنسبة للمستثمرين، إلا أن هذه العائلة ورغم قلقها بشأن كيفية التواجد في مناطق مختلفة من روسيا، نجحت في افتتاح أكبر تجمعٍ في روسيا وأوروبا.

ويقول أميران زليمخان موتسييف، صاحب مشروع الأحلام ومدير مجموعة شركات (Regions Group) لـ كوردستان 24: "هذا المشروع من أكبر المشاريع في روسيا وأوروبا".

ومشروع (Dream Beach Club) عبارة عن مسبحٍ في الهواء الطلق، شُيِّد على ضفاف نهر موسكو، درجة حرارة مياهه تبلغ 32 درجة تناسب جميع فصول السنة.

ويلعب جمال المنطقة وخصائص مسبح الأحلام، دوراً كبيراً في حذب انتباه الزوار.

وتعدُّ موسكو من أجمل عواصم العالم وأشهرها، تُنفَّذ فيها مشاريع سياحية مهمة ومميزة، وتلعب عائلة زليمخان موتسييف دوراً كبيراً في تطوير المدينة.