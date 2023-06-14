كويستان محمد: بدعم من مسرور بارزاني عملنا على حماية حقوق العمال

أربیل (كوردستان24) - قالت كويستان محمد وزيره‌ العمل والشؤون الاجتماعية لكوردستان 24 :" ضمن عملية الإصلاح وإعادة تنظيم شؤون الضمان الاجتماعي "إنهم عملوا على حماية حقوق العمال بدعم من مجلس الوزراء وخاصة رئيس الوزراء مسرور بارزاني." وأضافت :"أن من أجندة الكابينة التاسعة في حكومة إقليم كوردستان ، الاهتمام بالقطاع الخاص والعاملين بالاضافة الى رقمنة الحكومة.

وتابعت: ، بهدف الاطلاع على سيرعملية إصلاح وتنظيم شؤون مديرية الضمان الاجتماعي ورقمنة أرشيف المديرية ، زار اليوم رئيس حكومة إقليم كوردستان مديرية الضمان الاجتماعي .

وبحسب وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، فإن العملية الآن في المرحلة الأولى والتي تشمل تسجيل حالات جميع الشركات والعاملين ، وقالت: لدينا 42 ألف حالة في إقليم كوردستان ، مقسمة إلى أربيل والسليمانية ، دهوك.

وأضافت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية :"أن صاحب العمل سيدفع 12٪ من راتب العامل ويدفع العامل 5٪ من راتبه كمعاش تقاعدي.

ووصفت وزيرة الشؤون الاجتماعية عملية رقمنة وإصلاح وإعادة تنظيم شؤون الضمان الاجتماعي بالانجاز الكبير للكابينة الجديدة لحكومة إقليم كوردستان .