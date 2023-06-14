الاستخبارات الاتحادية تطيح بما يسمى "المفتي الشرعي" في محافظة صلاح الدين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الأربعاء، الإطاحة بما يسمى "المفتي الشرعي" في محافظة صلاح الدين.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني تلقته مؤسسة كوردستان24، أن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية من خلال تكثيفها الجهود الاستخبارية والمعلومات الدقيقة، تمكنت من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين مطلوبين وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب وذلك في محافظة صلاح الدين".

وأشار البيان إلى أن "أحد الإرهابيين كان يعمل ما يسمى "بالمفتي الشرعي" في قاطع صلاح الدين، وتشير المعلومات والوثائق بأنه قام بإصدار فتاوى تجيز قتل أفراد الأجهزة الأمنية والمواطنين، إضافة إلى خطف أفراد القوات المسلحة وإعدامهم".

وتابع أن "أقوال المتهمين دُوِّنَت وستتم إحالتهما إلى الجهات القضائية المختصة لينالا جزاءهما العادل".