أمن

الاستخبارات الاتحادية تطيح بما يسمى "المفتي الشرعي" في محافظة صلاح الدين

وتابع أن "أقوال المتهمين دُوِّنَت وستتم إحالتهما إلى الجهات القضائية المختصة لينالا جزاءهما العادل".
author_image Kurdistan24 اربیل
الاستخبارات الاتحادية تطيح بما يسمى "المفتي الشرعي" في محافظة صلاح الدين
الاستخبارات الاتحادية تطيح بما يسمى "المفتي الشرعي" في محافظة صلاح الدين
العراق الاستخبارات الاتحادية الإطاحة بالمفتي الشرعي محافظة صلاح الدين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الأربعاء، الإطاحة بما يسمى "المفتي الشرعي" في محافظة صلاح الدين.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني تلقته مؤسسة كوردستان24، أن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية من خلال تكثيفها الجهود الاستخبارية والمعلومات الدقيقة، تمكنت من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين مطلوبين وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب وذلك في محافظة صلاح الدين".

وأشار البيان إلى أن "أحد الإرهابيين كان يعمل ما يسمى "بالمفتي الشرعي" في قاطع صلاح الدين، وتشير المعلومات والوثائق بأنه قام بإصدار فتاوى تجيز قتل أفراد الأجهزة الأمنية والمواطنين، إضافة إلى خطف أفراد القوات المسلحة وإعدامهم".

وتابع أن "أقوال المتهمين دُوِّنَت وستتم إحالتهما إلى الجهات القضائية المختصة لينالا جزاءهما العادل".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف