رئيس الوزراء مسرور بارزاني: وجود قطاع مصرفي حديث هو جوهر رؤيتنا لـ كوردستان أقوى

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، أن وجود قطاع مصرفي حديث هو جوهر رؤيتنا لـ كوردستان أقوى.

وقال رئيس الوزراء مسرور بارزاني في تغريدة على تويتر: "على مدار العامين المقبلين، سننقل حسابات 1.2 مليون موظف من القطاع العام إلى المصارف الخاصة".

وأشار إلى "أننا سنطلق خدمات الدفع الالكترونية لتعزيز نمونا الاقتصادي"، مشدداً على أن "وجود قطاع مصرفي حديث هو جوهر رؤيتنا لـ كوردستان أقوى".

وافتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في أربيل، اليوم الأربعاء 14 حزيران (يونيو) 2023، المبنى الجديد للإدارة العامة والفرع الرئيسي لمصرف جيهان، الذي يعد أحد مصارف القطاع الخاص.

وبعد أن تفقد أقسام المصرف، شكر رئيس الحكومة المستثمرين والمديرين والمسؤولين في المصرف على جهودهم المبذولة، خاصة وأنهم جزء من مشروع (حسابي) الخاص بالدفع الإلكتروني، والذي يعد ركناً من أركان الخطة الحكومية لتعزيز النظام المصرفي في إقليم كوردستان.

وأشار رئيس الحكومة إلى أهمية دور المصارف في تحقيق الانتعاش الاقتصادي لأي دولة، كما أكد أن الركيزة الأساسية للحركة الاقتصادية في أي بلد من العالم تكمن في المصارف، وقال: "يجب على مصارف إقليم كوردستان أن تتبع المعايير العالمية في أداء أعمالها".

كما تطرق رئيس الحكومة إلى مشروع (حسابي)، وبيّن أن العملية في مراحلها الأولى وتهدف إلى شمول أكثر من مليون و200 ألف موظف حكومي خلال عامين، على أن يُوسّع نطاق المشروع في المستقبل ليشمل القطاع الخاص وسائر المواطنين في الداخل والخارج.

وسلط رئيس الحكومة الضوء على الاهتمام الكبير الذي أولته الحكومة من أجل تعزيز البنية التحتية الاقتصادية لإقليم كوردستان، وقال إن النظام المصرفي يمثل ركيزة أساسية للارتقاء باقتصاد كوردستان، كذلك أثنى على مصرف جيهان الذي تمكن من التأقلم مع المعايير العالمية أثناء مشاركته في مشروع (حسابي).

وأضاف رئيس الحكومة أن المصارف يجب ألّا تكون مجرد أماكن لتحويل الأموال، بل ينبغي أن تتحول إلى مؤسسات تقدم المساعدة والدعم للمواطنين، ويجب أن يستفيد المواطنون من جميع الإمكانات والفوائد التي تقدمها المصارف لتحسين معيشتهم وحياتهم.

وتابع قائلاً: "نحن في الحكومة متمسكون بإرساء نظام مصرفي في إقليم كوردستان مطابق للمعايير العالمية، ونحن على تواصل مع رئيس البنك المركزي العراقي، وقد قدموا لنا المساعدة، وندعوهم إلى تسريع هذه العمليات من أجل تعزيز النظام المصرفي في إقليم كوردستان".

وفي ختام كلمته، أثنى رئيس الحكومة على جهود وزير المالية والاقتصاد في إنجاح مشروع (حسابي)، وبارك لوزارته وموظفيها، كما شكر القطاع الخاص الذي لبى دعوة الحكومة للإسهام في تحسين معيشة المواطنين من خلال تقديم خدمات تتوافق مع المعايير العالمية.