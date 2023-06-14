رئيس حكومة كوردستان: سنعيد تنظيم الضمان الاجتماعي لدينا ليصبح أنموذجاً يحتذى به في المنطقة

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، أننا سنعيد تنظيم الضمان الاجتماعي لدينا ليصبح أنموذجاً يحتذى به في المنطقة.

وكتب رئيس حكومة إقليم كوردستان على حسابه في تويتر: "سنعيد تنظيم الضمان الاجتماعي لدينا ليصبح أنموذجاً يحتذى به في المنطقة"، مشدداً على أنه سيكون "نظام تغطية شامل ومستدام يعمل على رفع مستوى رفاهية العمال، فضلاً عن زيادة الاستثمار".

كما أشار إلى أنه "سيلعب دوراً رئيسياً في زيادة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لكوردستان على المدى الطويل".

وزار رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 14 حزيران (يونيو) 2023، المديرية العامة للعمل والضمان الاجتماعي في أربيل، واطلع على سير العملية الإصلاحية في المديرية، ولا سيّما إعادة تنظيم شؤون الضمان الاجتماعي ورقمنة الأرشيف.

وبعد أن تفقد أقسام المديرية، أشار رئيس الحكومة في كلمة له إلى أن زيارته تهدف للاطلاع عن كيفية سير عملية الضمان الاجتماعي في إطار مشروع يهدف بالدرجة الأساس لتقديم الخدمات إلى المواطنين، وبالأخص إلى العاملين في القطاع الخاص.

وأوضح أن الهدف الرئيسي للبرنامج الحكومي يتمثل في جعل أرشيف مديرية الضمان الاجتماعي إلكترونياً، بما يسرّع الإجراءات ويقلل وقت تنفيذها، فضلاً عن تسجيل جميع العاملين بالقطاع الخاص في الضمان الاجتماعي، لضمان حقوقهم وتشجيع المواطنين على العمل في هذا القطاع الحيوي.

وأكد رئيس الحكومة على أهمية تعاون الجهات المعنية، من وزارات أو مؤسسات القطاع الخاص، مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لتسهيل عملية التسجيل في الضمان الاجتماعي، وشدد على ضرورة زيادة معدل التسجيل، الذي يقتصر على 10% حالياً.

وأوضح قائلاً: "هذه الخطوة ستنفع العاملين، وستضمن مستقبلهم بعد التقاعد"، مبيناً أن "الضمان الاجتماعي لا يخضع لأي ضريبة، لكنه يضمن مستقبل العاملين في القطاع الخاص، مما يلعب دوراً إيجابياً في أداء الحكومة، ويساهم في الانتعاش الاقتصادي لإقليم كوردستان".

وأشار رئيس الحكومة إلى أنه اطلع على جدية العمل في مديرية الضمان الاجتماعي، ولا سيّما مع وجود أكثر من 40 ألف قضية يجري العمل على أرشفتها في أربيل والسليمانية ودهوك والإدارات المستقلة، وهي عملية دقيقة، وأعرب عن أمله بأن تُنجز المهمة في الأشهر القليلة المقبلة.

وثمّن رئيس الحكومة جهود وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية وفريقها، كما أثنى على دائرة تكنولوجيا المعلومات، والفريق المُعين من قبله، للمساعدة في تنفيذ هذا المشروع، وعبّر عن أمله بأن يُنجز المشروع وباقي المشاريع المدرجة في برنامج عمل الحكومة بأقرب وقت.