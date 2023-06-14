اليونان تُعلن الحِداد إثر غرق 78 شخصاً قبالة سواحلها

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات اليونانية، الأربعاء، الحداد لمدة 3 أيام بعد مصرع عشرات الأشخاص إثر غرق زورق كان يقل مهاجرين.

ووصل عدد ضحايا القارب الغارق قبالة سواحل شبه جزيرة مورا إلى 78 غريقاً من المهاجرين غير النظاميين.

وذكرت وسائل إعلام يونانية أن قارب صيد على متنه مهاجرون غرق قبالة ساحل قلعة نافارينو في المياه الدولية "لسبب لم يعرف بعد".

وأضافت أن 78 مهاجراً لقوا مصرعهم، فيما تم إنقاذ أكثر من 100 آخرين تم نقلهم إلى ميناء كالاماتا، مع استمرار عمليات البحث عن مفقودين.

وبالإضافة إلى زوارق دورية شرطة الميناء، شاركت في عملية الإنقاذ فرقاطة من البحرية اليونانية، وطائرة ومروحية من سلاح الجو وستة قوارب كانت تبحر في المنطقة.

وكان القارب المنكوب انطلق من طبرق الليبية متوجهاً إلى إيطاليا، وعلى متنه قرابة 700 شخص، بحسب منظمة "هاتف الإنذار (ألارم فون)" المدنية.

وأفادت التقارير المنشورة في الإعلام اليوناني بأن المهاجرين مواطنون سوريون وفلسطينيون وأفغان وباكستانيون.

المصدر: وكالة الأناضول