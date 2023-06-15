معارك "شرسة" بين القوات الروسية والأوكرانية تزامنا مع هجوم كييف المضاد

أربيل (كوردستان24)- قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني إن "معارك شرسة للغاية" تدور في مناطق من البلاد بينما تواصل قوات كييف هجومها المضاد.

وكتبت هانا ماليار على تليغرام أن القوات الأوكرانية تمكنت من التقدم بالقرب من باخموت في الشرق وزابورجيا في الجنوب.

لكنها أقرت بأن القوات الروسية تشن دفاعا قويا في بعض المناطق، وفق ما أفادت "بي بي سي".

وتأتي تعليقاتها بعد ليلة أخرى من الضربات الصاروخية والهجمات "بطائرات بدون طيار" الروسية على مدن في جميع أنحاء أوكرانيا.

وصعدت روسيا حملة القصف في الأسابيع الأخيرة، على الرغم من اعتراف الرئيس فلاديمير بوتين بأن قواته تعاني من نقص في الصواريخ والطائرات المسيرة. وتضمنت الموجة الأخيرة هجوما نادرًا نسبيًا على مدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود.

وكان تقدم كييف "الذي طال انتظاره" قيد الإعداد منذ فترة طويلة، واتهم المسؤولون الأوكرانيون روسيا بزيادة الضربات في الأسابيع الأخيرة لصرف الانتباه عن الهجوم.

ويقول الأوكرانيون إن قواتهم استعادت السيطرة على سبع مناطق مأهولة وما لا يقل عن 90 كيلومترا مربعا منذ بدء هجومها المضاد.