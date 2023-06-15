بغداد وأنقرة تجتمعان لبحث استئناف تصدير نفط كوردستان

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة النفط الإتحادية، عن قرب عقدها اجتماعا مع الجانب التركي لبحث استئناف تصدير النفط العراقي من إقليم كوردستان، الذي توقف في 25 آذار الماضي بقرار دولي.

وقال وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج باسم محمد العبادي، في تصريح أوردته صحيفة "الصباح"، إنه "تم الاتفاق مع تركيا على عقد اجتماع في بغداد بتاريخ 19 من الشهر الجاري لبحث آلية إعادة ضخ النفط الخام من حقول كوردستان إلى ميناء جيهان التركي".

وأضاف العبادي، أن " الطرفين توصلا خلال المدة الماضية عبر تبادل الرسائل إلى ضرورة الالتزام باستئناف التصدير بأسرع وقت ممكن، موضحاً أن أنقرة عزت التأخر في استئناف التصدير إلى أعمال الصيانة والفحص للأنبوب التركي.

وتابع وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج، أن معدل التصدير مستقر عند 3 ملايين و300 ألف برميل يومياً عبر موانئ البصرة التزاماً من العراق بمحددات أوبك بلاس لدعم توازن سعر البرميل بالسوق العالمية، منوهاً إلى أن وزارة النفط جاهزة لاستئناف ضخ النفط عبر إقليم كردستان بمعدل 500 ألف

وكان العراق قد كسب دعوى للتحكيم رفعها أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس ضد أنقرة بشأن تصدير النفط الخام من كوردستان عبر ميناء جيهان التركي بدون الرجوع إلى شركة تسويق النفط العراقية "سومو".