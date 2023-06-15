القوات الأمنية تُطيح بأحد عناصر داعش والقبض على متهم بتزوير الوثائق الرسمية

أربيل (كوردستان24)- أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن يوم الخميس 15 حزيران 2023، الإطاحة بأحد عناصر تنظيم داعش، والقبض على متهم بتزوير الوثائق والكتب الرسمية للدوائر الحكومية في بغداد.

وذكرت المديرية في بيان، أنه "بعملية نوعية واستباقية تمكنت من خلالها مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد، التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، من الإطاحة بأحد عناصر عصابات داعش الإرهابية في منطقة الكرادة ببغداد، الصادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة (1/4)إرهاب".

وأضاف البيان أن "الإرهابي كان يحمل هوية مزورة باسم وهمي لتمويه عن اسمه الحقيقي لغرض تشتيت القوات الأمنية من الوصل إليه"، مبيناً أنه "تم القبض من خلال مقاطعة المعلومات الاستخبارية ونصب كمين محكم، أسفر عن القبض عليه وتسليمه إلى الجهات المختصة أصوليًا".

وتابع أنه "وعلى صعيدا اخر وبجهد استخباري دقيق القت مفارز المديرية ذاتها القبض على متهم يقوم بتزوير الوثائق الرسمية التابعة للدوائر الحكومية مستخدما احدى المطابع في منطقة البتاوين ببغداد، حيث تم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه واحاله الى القضاء".