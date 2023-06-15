وزير الخارجية العراقي يدعو من بروكسل المجتمع الدولي إلى التعامل بجدية مع ملف مخيم الهول

أربیل (كوردستان24) - دعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الخميس، المجتمع الدولي إلى التعامل بجدية مع ملف مخيم الهول في سوريا وما يشكله من مخاطر على بغداد ودمشق، مؤكدا أن إقليم كوردستان استقبل قرابة 250 ألف لاجئ سوري.

وقال في كلمة له خلال مؤتمر منعقد في بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، إن مشاكل سوريا لا تحل إلا أن طريق الخيار السياسي للحد من تأثيراتها السلبية على الشعب السوري والمنطقة.

وأضاف أن مما لا شك فيه أن سوريا تمر بوضع سيء جراء ما تعرضت له من أضرار مادية وبشرية بفعل الزلزال الذي ضرب مناطق فيها في شهر شباط الماضي، وما أعقبه من هزات ارتدادية حيث كان الكثير من المواطنين بحاجة ماسة الى المساعدات الانسانية من مأوى وغذاء وماء ودواء، و فاقم الأوضاع هناك وجعلها أكثر سوأً، مؤكدا أن العراق عمل دائما على اتخاذ الاجراءات للتقليل من الضغوط التي تعرضت لها سوريا لإنهاء العقوبات عليها والتخفيف تداعيات الكوارث التي تعرضت لها.



