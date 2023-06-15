تحت شعار " البيئة والتعايش في إقليم كوردستان ،بارزان نموذجاً " إنطلاق ملتقى ميرگسور السابع .

أربیل (كوردستان24) - إنطلق اليوم الخمیس ، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين والكتاب والمثقفين من كوردستان ، الملتقی السابع لـ (ميركسور ، میرگه‌ سور) تحت شعار (البيئة والتعايش في إقليم كوردستان ،بارزان نموذجاً). الملتقى الذي يقام في منطقة بارزان منذ سبع سنوات ، تنظمه مديرية الثقافة والفنون في ميركسور بالتنسيق مع مركز ميركسور الثقافي والاجتماعي. "

في بداية إفتتاح الملتقى قدمت كلمة اللجنة المنظمة وتم التطرق فيها : "قد لا يعرف البعض منطقة بارزان إلا على أنها ثورة ومقاومة ، والتي كانت طوال تاريخ القرن الماضي مركزًا للثورة والمقاومة ضد الظلم، بارزان نهج مليء بالمبادئ الإنسانية ."

ورحب محافظ (ميركسور ، میرگه‌ سور) غفور احمد بالمشاركين في الملتقى السابع وقال :":إن منطقة بارزان اصبحت مثالا عظيما لحماية البيئة وأكثر المناطق خضرة في إقليم كوردستان والعراق.

آلان حمه سعيد وزير التربية والتعليم في حكومة اقليم كوردستان وعبد الرحمن صادق رئيس مجلس بيئة اقليم كوردستان سيتحدثان في محاضرة بعنوان (البيئة والتعايش في اقليم كوردستان بارزان نموذجاً).

في جزء آخر من هذا اللقاء ، سيتم عرض فيلم وثائقي عن طبيعة وبيئة منطقة بارزان ، بالإضافة إلى تكريم العديد من الأشخاص الذين خدموا في مجال الثقافة والتعليم والبيئة.

قضاء (ميرگسور، ميركسور )، وهو قضاء يقع أقصى شمال محافظة أربيل في إقليم كوردستان عند المثلث الحدودي العراقي-الإيراني-التركي ويتألف من ثلاث نواحي هي ناحية بارزان وناحية كورتو و ناحية بلي ناحية بيران وناحية شيروان مازن مع 67 قرية. وعاصمتها ميرگسور. وهي منطقة جبلية وعرة جدا وتعد جبال شيرين وبيران وقلندري وبرادوست أشهر وأهم جبال القضاء