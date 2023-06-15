سیاسة

الهجرة تعلن عودة 166 نازحا من مخيمات النزوح إلى مناطقهم في نينوى

author_image سوار أحمد
العراق وزارة الهجرة عودة نازحين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الخميس، عن عودة 166 نازحاً من مخيمات النزوح إلى مناطقهم في محافظة نينوى.

وذكر بيان للوزارة، أنه "تمت عودة 166 نازحاً بواقع 29 أسرة، من مخيمات الخازر وحسن شام u2 و u3  بمحافظة أربيل إلى مناطق سكناهم الأصلية في مركز مدينة الموصل وقضاء تلعفر وناحيتي حمام العليل و المحلبية وقرى القبة والشريخان بمحافظة نينوى".

وأضافت، أن "العودة جاءت تنفيذاً للبرنامج الحكومي، بالتنسيق مع القوات الأمنية والحكومات المحلية في المحافظتين وقيادة العمليات المشتركة وقيادة عمليات نينوى لتأمين عودتهم".

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