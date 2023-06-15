سیاسة

الرئيس العراقي يصل إلى جنيف

author_image سوار أحمد
العراق العراق عبد اللطيف رشيد جنيف

أربيل (كوردستان24)- وصل الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس 15 حزيران 2023، إلى جنيف.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، وصل اليوم إلى جنيف قادماً من إيطاليا".

وبين أن "هذه الزيارة تأتي في إطار المشاركة في أعمال مؤتمر العمل الدولي من أجل العدالة الاجتماعية للجميع، وذلك تلبية لدعوة رسمية من المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو".

وأضاف، أن "رئيس الجمهورية يرافقه وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني، ووزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو وعدد من المستشارين والمسؤولين".

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