البرلمان الروسي يجرم تغيير الجنس

أربیل (كوردستان24) - تبنى مجلس الدوما الروسي (البرلمان)، بالقراءة الأولى، مشروع قانون يحظر إجراء عمليات جراحية لتغيير الجنس، دون أسباب طبية.

ويتضمن مشروع القانون أيضا “حظر تسجيل أي تغيير بالأوراق الثبوتية الحكومية لأي شخص قام بتغيير جنسه دون جراحة”.

وبحسب المشروع، “لا يسمح بالتدخل الطبي لتغيير الجنس إلا بقرار من اللجنة الطبية للمؤسسة الصحية التابعة للدولة، وليس من قبل طبيب واحد”

وقد طرح مشروع القانون على الدوما حوالي 400 نائب، بينهم رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين.

وتعليقا على إقرار القانون بالقراءة الأولى، قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو إن وزارته تدعم تنظيم أكثر صرامة لتغيير الجنس، مشيرا إلى إمكانية تنظيم القانون بطريقة أكثر تفصيلية بالقراءة الثانية.

وقال الوزير خلال اجتماع مجلس الدوما: “ليست لدي أرقام عن عدد الذين خضعوا لعملية تغيير الجنس الجراحي.. نحن نؤيد تمامًا أن هذا الموضوع يجب أن يتم تنظيمه بشكل أكثر صرامة”.