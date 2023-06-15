سیاسة

البرلمان الروسي يجرم تغيير الجنس

"طرح مشروع القانون على الدوما حوالي 400 نائب، بينهم رئيس مجلس الدوما"
author_image دیار بکر
العالم

 أربیل (كوردستان24) - تبنى مجلس الدوما الروسي (البرلمان)، بالقراءة الأولى، مشروع قانون يحظر إجراء عمليات جراحية لتغيير الجنس، دون أسباب طبية.

ويتضمن مشروع القانون أيضا “حظر تسجيل أي تغيير بالأوراق الثبوتية الحكومية لأي شخص قام بتغيير جنسه دون جراحة”.

وبحسب المشروع، “لا يسمح بالتدخل الطبي لتغيير الجنس إلا بقرار من اللجنة الطبية للمؤسسة الصحية التابعة للدولة، وليس من قبل طبيب واحد”

وقد طرح مشروع القانون على الدوما حوالي 400 نائب، بينهم رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين.

وتعليقا على إقرار القانون بالقراءة الأولى، قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو إن وزارته تدعم تنظيم أكثر صرامة لتغيير الجنس، مشيرا إلى إمكانية تنظيم القانون بطريقة أكثر تفصيلية بالقراءة الثانية.

وقال الوزير خلال اجتماع مجلس الدوما: “ليست لدي أرقام عن عدد الذين خضعوا لعملية تغيير الجنس الجراحي.. نحن نؤيد تمامًا أن هذا الموضوع يجب أن يتم تنظيمه بشكل أكثر صرامة”.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف