اقتصاد

ضبط 60 طنا من "معسّل النرجيلة" منتهي الصلاحية في اربيل

author_image سوار أحمد
کوردستان مديرية الرقابة التجارية معسل اربيل ضبط

أربيل (كوردستان24)- قالت مديرية الرقابة التجارية اليوم الخميس 15 حزيران 2023، أنها ضبطت 60 طنا من المعسّل منتهي الصلاحية، في أحد المستودعات بمدينة أربيل.

وقال مدير الرقابة التجارية مظفر صبر، لكوردستان 24، "تم العثور على هذا المعسل منتهي الصلاحية خلال حملة تفتيش لأحد الفرق، وتم ضبطه في متجر في أربيل".

واكد صبر أن المعسل المضبوط يبلغ نحو 60 طنا، وقد انتهت صلاحيته، منذ شهر آذار مارس من عام 2021، وكان قد تم تخزينه بشكل سيء للغاية في المستودع.

وأشار مدير الرقابة التجارية، الى ان المعسل المضبوط، لم يتم بيعه في الأسواق، وتم ضبطه قبل دخوله الأسواق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مالك المستودع، بحسب ما أفاد مظفر صبر.

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