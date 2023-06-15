انتخاب محمد إسماعيل سكرتيراً للحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا

أربيل (كوردستان24)- تم اليوم الخميس 15 حزيران 2023، انتخاب محمد إسماعيل، سكرتيرا للحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا، وذلك بعد انتهاء أعمال المؤتمر الثاني عشر للحزب.

وقال مصدر لكوردستان 24، انه تم انتخاب محمد إسماعيل سكرتيراً للحزب، بينما أعضاء المكتب السياسي فهم: عبد الحكيم بشار ولازكين فخري ومحمد إسماعيل ونافع بيرو وكاميران حاجو وسعيد عمر.

واختتم الحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا أعمال مؤتمره الثاني عشر، يوم الإثنين 12 حزيران (يونيو) 2023، بانتخاب أعضاء اللجنة المركزية البالغ عددهم 26 عضواً.

وحضر المؤتمر الذي حضر الرئيس مسعود بارزاني افتتاحه، أعضاء من مناطق الجزيرة وكوباني وعفرين في روجافا، إضافة إلى أعضاء من مدينتي دمشق وحلب السوريتين، وممثلين عن اللاجئين من تركيا ودول أوروبية.

وتأسس الحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا عام 1957 ويعد من أكبر الأحزاب في كوردستان سوريا وهو أكبر الأحزاب المنضوية تحت مظلة المجلس الوطني الكوردي في سوريا.

وعقد الحزب مؤتمره السابق في شهر نيسان عام 2014 في أربيل، وفيه تم انتخاب 51 شخصاً لشغل مناصب قيادية، واختار هؤلاء الـ 51 سعود الملا سكرتيراً للحزب.

ومحمد اسماعيل مواليد قرية سويدية فوقاني 1958 درس المرحلة الإعدادية والثانوية في مدينة ديرك وانتسب الى البارتي في عام 1976،وتخرج من جامعة دمشق حائزا على اجازة في الكيمياء التطبيقية عام 1980، وتم فصله من التدريس لاسباب سياسية، انتقل الى دمشق وكان محرر جريدة جين وفي عام 1990 عاد الى القامشلي ليكون قريبا من الأوضاع المستجدة في كوردستان العراق.

اصبح عضواً في المكتب السياسي عام 2002، وهو مهندس الأطر الوحدوية من تحالف وجبهة والمجلس السياسي والاتحاد السياسي ومهندس مشروع الوحدة بين أربعة احزاب وتشكيل الحزب الديمقراطي الكوردستاني _ سوريا في 2014، وقد أصبح مسؤولا اداريا في المكتب السياسي ومسؤول الاعلام المركزي وكان محررا لمعظم أدبيات الحزب ومسؤولا للعلاقات الخارجية.