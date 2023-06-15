رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل وفداً عسكرياً بريطانياً

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 15 حزيران (يونيو) 2023، وفداً عسكرياً بريطانياً برئاسة كبير مستشاري الدفاع في المملكة المتحدة المارشال سامي سامبسون.

وجرى خلال اللقاء، الذي حضرته القنصل العام البريطاني لدى إقليم كوردستان روزي كيف، التباحث بشأن الوضع العام في العراق، بالإضافة إلى مناقشة العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، والتأكيد على أهمية حماية الحقوق الدستورية للإقليم واحترام الاتفاقات الموقعة بين الجانبين.

كذلك شهد اللقاء مناقشة ضرورة إجراء انتخابات برلمان كوردستان، إذ اتفق الجانبان، بهذا الصدد، على ضرورة عدم تأجيل العملية الانتخابية، والتشديد على إجرائها خلال العام الجاري.

وجدد رئيس الحكومة التأكيد على استعداد حكومة إقليم كوردستان للتنسيق والتعاون مع جميع الأطراف لإجراء وتنظيم العملية الانتخابية.

كما تطرق اللقاء إلى الوضع في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، والتأكيد على إنهاء حملات الاستيلاء على أراضي الفلاحين الكورد في تلك المناطق، بالإضافة إلى دعم المؤسسات الأمنية في إقليم كوردستان والإصلاحات في مفاصل وزارة البيشمركة