سیاسة

نيجيرفان بارزاني يجتمع مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق

عبّرت بلاسخارت وفريق يونامي، "عن دعمهم لخطوات نيجيرفان بارزاني معبرين عن الاستعداد لتقديم المساعدة لإجراء وإنجاح الانتخابات".
author_image أحمد حاجي
نيجيرفان بارزاني يجتمع مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق
نيجيرفان بارزاني يجتمع مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق
کوردستان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراق

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مؤكداً على ضرورة الإسراع في اتخاذ الخطوات لإجراء انتخابات الإقليم.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الإقليم، تلقته كوردستان24، أن "رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اجتمع اليوم الخميس 15 حزيران 2023، مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق".

وبحسب البيان فإن وفد المفوضية "يزور أربيل بناء على دعوة وجهها رئيس الإقليم للمفوضية للتحاور بشأن الخطوات والاستعدادات لإجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان".

وفي الاجتماع الذي الذي حضرته الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، وفريق متخصص من بعثة يونامي ورئيس وأعضاء مجلس مفوضي مفوضية الانتخابات العراقية، أكد "نيجيرفان بارزاني على الإسراع في اتخاذ الخطوات لإجراء انتخابات إقليم كوردستان"، مبدياً "استعداد رئاسة وحكومة وجميع الجهات المعنية في إقليم كوردستان لإنجاح العملية الانتخابية"، وفقاً لما أفاد البيان.

في الوقت ذاته، عبّرت بلاسخارت وفريق يونامي، "عن دعمهم لخطوات نيجيرفان بارزاني معبرين عن الاستعداد لتقديم المساعدة لإجراء وإنجاح الانتخابات".

وفي الختام "شكر رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومجلس المفوضين، رئيس إقليم كوردستان على الدعوة واهتمامه بتبادل الآراء والحوار"، مبدياً "الاستعداد لإجراء انتخابات إقليم كوردستان بموجب القانون وبعد تأمين المستلزمات والاتفاق على موعد مناسب لإجرائها، وفي هذا الصدد تقرر الاستمرار في التواصل بهدف تحديد موعد لإجراء الانتخابات".

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