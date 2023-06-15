سیاسة

السوداني يجري مراسم استقبال رسمية لأمير قطر في القصر الحكومي

وشهدت المراسم الرسمية عزف النشيدين الوطنيين للعراق وقطر
author_image أحمد حاجي
السوداني يجري مراسم استقبال رسمية لأمير قطر في القصر الحكومي
السوداني يجري مراسم استقبال رسمية لأمير قطر في القصر الحكومي
العراق السوداني أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني

أربيل (كوردستان 24)- أجرى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عصر اليوم الخميس، مراسم استقبال رسمية لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أقيمت في القصر الحكومي وسط العاصمة بغداد.

وشهدت المراسم الرسمية عزف النشيدين الوطنيين للعراق وقطر، واستعراض حرس الشرف.

ووفقاً لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني، تلقته كوردستان24، سيترأس رئيس مجلس الوزراء وأمير قطر وفدي البلدين، في مباحثات موسّعة بشأن الملفات المشتركة، والتوقيع على مذكرات تفاهم في عدد من المجالات والقطاعات.

واستقبل رئيس الوزراء، اليوم الخميس، أمير قطر في مطار بغداد الدولي بعد وصوله في زيارة رسمية.

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