السوداني يجري مراسم استقبال رسمية لأمير قطر في القصر الحكومي

أربيل (كوردستان 24)- أجرى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عصر اليوم الخميس، مراسم استقبال رسمية لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أقيمت في القصر الحكومي وسط العاصمة بغداد.

وشهدت المراسم الرسمية عزف النشيدين الوطنيين للعراق وقطر، واستعراض حرس الشرف.

ووفقاً لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني، تلقته كوردستان24، سيترأس رئيس مجلس الوزراء وأمير قطر وفدي البلدين، في مباحثات موسّعة بشأن الملفات المشتركة، والتوقيع على مذكرات تفاهم في عدد من المجالات والقطاعات.

واستقبل رئيس الوزراء، اليوم الخميس، أمير قطر في مطار بغداد الدولي بعد وصوله في زيارة رسمية.