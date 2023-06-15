السوداني وأمير قطر يترأسان مباحثات موسعة بين بغداد والدوحة

أربيل (كوردستان 24)- ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، مباحثات موسعة بين بغداد والدوحة.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، تلقته مؤسسة كوردستان24، "عقد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، لقاءً منفرداً، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها وتنميتها، بما يعود بالمنفعة على شعبي البلدين وعموم بلدان المنطقة".

وأضاف: "بعدها ترأس رئيس مجلس الوزراء وأمير دولة قطر المباحثات الموسعة بين وفدي البلدين، جرت خلالها مناقشة عدد من الملفات المشتركة بين العراق وقطر، تتعلق بالطاقة والنقل والمجالات الاقتصادية والاستثمارية، وفي مجال التعاون الأمني والمعلوماتي".

ورحّب السوداني "بالشيخ تميم بن حمد آل ثاني والوفد المرافق في زيارتهم إلى بلدهم العراق"، مشيراً إلى "الدلالات المهمة للزيارة، وما تعبر عنه من رغبة جادة في تطوير العلاقات بين البلدين، على مختلف المستويات والصعد".

من جانبه، عبّر أمير قطر "عن حرصه على إدامة أفضل العلاقات مع العراق، والتطلع إلى الاستمرار في تنميتها، بما يعزز الشراكة والتكامل، ويفتح آفاقاً أوسع في مختلف المجالات"، كما أشاد "بمكانة العراق ودوره المحوري المهم في المنطقة".