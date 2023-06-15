العراق وقطر يوقعان عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم

أربيل (كوردستان 24)- وقع العراق وقطر، اليوم الخميس، "إعلان نوايا مشترك" وعدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وذلك بحضور مراسم التوقيع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وقال المكتب في بيان تلقته مؤسسة كوردستان24، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رعيا، اليوم الخميس، مراسم التوقيع على إعلان نوايا للتعاون وعدد من الاتفاقيات بين البلدين".

وأضاف "حيث تم التوقيع على إعلان نوايا مشترك بين حكومتي العراق وقطر، للتعاون الشامل في المجالات السياسية والاقتصادية وفي مجالات الطاقة والاستثمار، وكذلك التوقيع على اتفاقيتين في مجالات النقل الجوي والنقل البحري، ومذكرة تفاهم بخصوص إلغاء متطلبات تأشيرة حاملي الجوازات الدبلوماسية".

وتابع إنه "على هامش الزيارة، أيضاً جرى التوقيع على عدد من مذكرات التعاون في مجال الطاقة، تخصّ النفط الخام وتجهيز العراق بالغاز المُسال، ومذكرة تعاون لتأسيس شركة نفط مشتركة وأخرى تخصّ إنشاء مصفى".

وفي مجال الاستثمار، تمّ التوقيع وفقاً للمكتب على أربع مذكرات تعاون للهيئة الوطنية للاستثمار، الأولى مع شركة أورباكون القابضة القطرية، والثانية مع شركة (اليغانسيا هلث كير) القطرية، ومذكرتي تعاون مع شركة استثمار القابضة القطرية في مجال تطوير المدن الجديدة، وفي بناء وتطوير الفنادق.

وعقب توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم عقد الجانبان مؤتمراً صحفياً مشتركاً، قال فيه السوداني، إن "العراق يملك احتياطياً نفطياً يصل إلى 145 مليار برميل"، مبينا أنه "يرغب باستثمارات متبادلة مع الأشقاء وخاصة في قطر".

وأضاف أن "العراق مستعد للعمل مع الأشقاء لتحقيق السلام والتنمية والازدهار"، مشيراً إلى "أننا بحثنا مع أمير قطر الفرص الاستثمارية في البناء والإعمار داخل العراق، ومشاركة الشركات القطرية بمشاريع البنى التحتية".

وأكد أن "هناك رغبة جادة من قطر للمشاركة في مشروع التنمية"، لافتاً إلى "أننا سعداء بهذه الرغبة القطرية".

كما جدد السوداني التأكيد على تنسيق المواقف إزاء التحديات المشتركة في المنطقة"، مخاطباً الجميع بالقول: إن "العراق استعاد مكانته الطبيعية ودوره في المنطقة، وهو مستعد للعمل مع الأشقاء والأصدقاء لتحقيق السلام والازدهار".

وأشار إلى أن "الدول العربية ودول المنطقة قادرة على إنشاء تكتل اقتصادي ناجح"، مجدداً التأكيد "على إيجاد تكتل اقتصادي بين البلدان العربية والمنطقة".

كما ذكر أن "العراق سيستضيف نهاية هذا العام (مؤتمر بغداد 2023 للتكامل الاقتصادي والاستقرار الإقليمي)".

من جانبه، قال أمير دولة قطر، إن "الزيارة إلى العراق تعكس عمق العلاقة بين بلدينا الشقيقين"، مبيناً أنه "تم بحث تعزيز العلاقات في مجال الطاقة والتجارة والاقتصاد".

وأضاف أنه "تم توقيع اتفاقيات بين القطاعين الخاصين في العراق وقطر"، لافتاً إلى أنه "تم مناقشة المبادرات الإقليمية لتعزيز العلاقات بين دول المنطقة ومن بينها مشروع الربط الكهربائي".

وتابع أمير قطر: "ندرك أهمية العراق بالمنطقة وأمن العراق جزء من استقرار المنطقة"، مشيراً إلى أنه "تم بحث آخر التطورات في المنطقة وأكدنا على ضرورة تغليب لغة الحوار".

كما لفت إلى "أننا اتفقنا مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على التبادل التجاري بين العراق وقطر.. ويجب أن ينمو".