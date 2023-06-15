عاصم جهاد لـ كوردستان24: الأسبوع المقبل سنزور تركيا برفقة وفد من وزارة الثروات الطبيعية في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أكد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، اليوم الخميس، أن وفداً من وزارة النفط الاتحادية، برفقة وفد من وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، سيزور تركيا الأسبوع المقبل.

وقال عاصم جهاد في تصريح لـ كوردستان24، إن "الوفد سيتوجه إلى تركيا، بهدف التباحث بشأن استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان".

وبحسب المعلومات التي حصل عليها مراسل كوردستان24 في بغداد، فإن الوفد الذي سيزور تركيا هو وفد فني، كما أنه سيجري مفاوضات حاسمة لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان.

وفي الرابع من نيسان أبريل الماضي، وبحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وقعت أربيل وبغداد اتفاقاً لاستئناف تصدير النفط عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو).

كما أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، عن إبلاغ السلطات التركية بإستئناف عمليات التصدير من المنفذ الشمالي -ميناء جيهان.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "شركة تسويق النفط العراقية سومو، أبلغت شركة بوتاش التركية بإستئناف عمليات التصدير والتحميل اعتباراً من يوم السبت 13 أيار 2023"، الأمر الذي لم ينفذ إلى حد هذه اللحظة.

وأشار وزير النفط إلى "الانتهاء من إبرام التعاقدات مع الشركات الدولية لبيع وتسويق النفط الخام من منفذ جيهان التركي وفق الآليات التي تعتمدها شركة تسويق النفط العراقية سومو".