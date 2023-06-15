بحضور رئيس إقليم كوردستان.. السوداني يقيم مأدبة عشاء على شرف أمير قطر

أربيل (كوردستان 24)- شارك رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الخميس، في مأدبة عشاء أقامها رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، على شرف أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الإقليم، أن "رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، لبى مساء اليوم الخميس 15 حزيران 2023، دعوة دولة رئيس الوزراء الاتحادي العراقي محمد شياع السوداني، لحضور مأدبة عشاء ببغداد على شرف أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، في ختام زيارته لبغداد".

وأضاف أنه على هامش مأدبة العشاء التي حضرها رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي وعدد من المسؤولين القطريين والعراقيين، ناقش نيجيرفان بارزاني مع رئيس الوزراء العراقي وأمير قطر ورئيس مجلس النواب العراقي "مجموعة مواضيع تحظى بالاهتمام المشترك وتبادلوا الآراء حول أوضاع المنطقة".

كما كتب نيجيرفان بارزاني على حسابه في تويتر: إنه "لشرف كبير أن ألتقي بالشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر في بغداد، مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، ورئيس تحالف عزم خميس الخنجر".

وأضاف أن "زيارة الشيخ تميم للعراق تؤكد على التقدم الكبير في العلاقات بين بلدينا"، مبيناً: "نتطلع إلى البناء على تحسين العلاقات بين إقليم كوردستان والعراق مع قطر".

وأجرى السوداني، عصر اليوم الخميس، مراسم استقبال رسمية لأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، أقيمت في القصر الحكومي وسط العاصمة بغداد، وشهدت المراسم الرسمية عزف النشيدين الوطنيين للعراق وقطر، واستعراض حرس الشرف.

وعقد السوداني، وأمير قطر لقاءً منفرداً، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتنميتها، بما يعود بالمنفعة على شعبي البلدين وعموم بلدان المنطقة.

بعدها ترأس رئيس الوزراء العراقي وأمير دولة قطر المباحثات الموسعة بين وفدي البلدين، جرت خلالها مناقشة عدد من الملفات المشتركة بين العراق وقطر، تتعلق بالطاقة والنقل والمجالات الاقتصادية والاستثمارية، وفي مجال التعاون الأمني والمعلوماتي.