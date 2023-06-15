نائب سفير الفلبين لدى العراق لـ كوردستان24: نود العمل على تطوير القطاع الصحي في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلن نائب سفير الفلبين لدى العراق كريستوفر كاستيلو، اليوم الخميس، عن عزمهم العمل مع إقليم كوردستان، لا سيّما في مجال تطوير القطاع الصحي.

وقال كريستوفر كاستيلو في تصريح لـ كوردستان24، "نشكر إقليم كوردستان لاحتضانه واستقباله للعمال الفلبينيين" على أراضيه، مجدداً "دعم ومساندة بلاده للإقليم".

وأضاف: "نشكر إقليم كوردستان لاستمرار علاقاته مع العديد من البلدان، كما نشكره على استقبال العمال الفلبينيين واحتضانهم".

وبشأن علاقات بلاده مع إقليم كوردستان، قال: "لم نعمل عن قرب مع إقليم كوردستان إلى حد هذه اللحظة، لكننا نلاحظ وجود علاقات إيجابية وجيدة بين إقليم كوردستان والفلبين".

وأعرب عن أمله بأن "يعملوا معاً لتطوير القطاع الصحي في إقليم كوردستان، فضلاً عن قدوم المزيد من الأطباء والعاملين في القطاع الصحي الفلبينيين إلى الإقليم، للمساعدة في تطوير هذا القطاع".

وأشار إلى "أننا نعمل في العديد من القطاعات مثل الهندسة، كما أن لدينا ممرضة تعمل في الجامعة الأمريكية في كوردستان، إضافة إلى أن عدداً كبيراً من المواطنين الفلبينيين يساعدون في تنمية الاقتصاد في الإقليم".