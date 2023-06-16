البيشمركة تنفذ عملية أمنية ناجحة في جبل قرجوغ

أربيل (كوردستان24)- نفذت قوات البيشمركة يوم الخميس 15 حزيران 2023، عملية أمنية ناجحة في سفح جبل قرجوغ شملت 5 قرى، وأسفرت عن تدمير عدد من أوكار الإرهابيين.

وشارك في العملية التي انتهت بنجاح في الساعة الخامسة مساء اليوم نفسه، لواء 14 مشاة في وزارة البيشمركة.

وقالت الوزارة في بيان: "من أجل القضاء على المخاطر الأمنية التي يشكلها بقايا إرهابيي داعش على المنطقة والمدنيين، قامت قوات البيشمركة بشن عملية تمشيط في المناطق التي يشتبه بوجود أوكار لاختباء الإرهابيين فيها".

العملية شملت قرى كاور وكندال وكردة شين وملاكاغا وكبنك رش الواقعة على سفح جبل قرجوغ، ونُفذت من قبل الأفواج 1و2و3 من اللواء 14.

وأشار البيان إلى أن العملية أسفرت عن تدمير عدد من أوكار الإرهابيين إضافة إلى إرساء المزيد من الاستقرار الأمني في المناطق المشتبه بوجود بقايا إرهابيي داعش فيها.