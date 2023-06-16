آري نانكلي: أي جهة تقف عائقا لإجراء الانتخابات تتحمّل مسؤولية موقفها

أربيل (كوردستان24)- قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني آري نانكلي، اليوم الجمعة، ان أي جهة تقف ضد إجراء انتخابات إقليم كوردستان، تتحمل مسؤولية موقفها.

وقال آري نانكلي وهو عضو اللجنة المركزية في "الديمقراطي الكوردستاني"، لكوردستان 24، ان تأجيل الانتخابات أو عدم إجرائها يؤثر بشكل سلبي على سمعة الإقليم وعلى المبادئ الديمقراطية في كوردستان.

وأضاف نانكلي "كل جهة أو حزب تقف عائقا أما إجراء الانتخابات، ينبغي أن تتحمل مسؤولية موقفها.

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني قد اجتمع الخميس، مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مؤكداً على ضرورة الإسراع في اتخاذ الخطوات لإجراء انتخابات الإقليم.

وفي الاجتماع الذي الذي حضرته الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، وفريق متخصص من بعثة يونامي ورئيس وأعضاء مجلس مفوضي مفوضية الانتخابات العراقية، أكد "نيجيرفان بارزاني على الإسراع في اتخاذ الخطوات لإجراء انتخابات إقليم كوردستان"، مبدياً "استعداد رئاسة وحكومة وجميع الجهات المعنية في إقليم كوردستان لإنجاح العملية الانتخابية"، وفقاً لما أفاد البيان.

في الوقت ذاته، عبّرت بلاسخارت وفريق يونامي، "عن دعمهم لخطوات نيجيرفان بارزاني معبرين عن الاستعداد لتقديم المساعدة لإجراء وإنجاح الانتخابات".

من جهته أكد وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان ريبر أحمد، يوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء مسرور بارزاني مُصِّرٌ على إجراء الانتخابات النيابية في الإقليم بأقرب وقت.