سیاسة

يونيسيف تؤكد نزوح أكثر من مليون طفل بسبب النزاع في السودان

author_image سوار أحمد
الشرق الاوسط يونيسيف السودان الأطفال نزوح

أربيل (كوردستان24)- أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن أكثر من مليون طفل نزحوا في الشهرين الماضيين جراء النزاع في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، مشيرة الى أن زهاء 25 بالمئة منهم هم في إقليم دارفور.

وقالت المنظمة في بيان الخميس، إن "أكثر من مليون طفل نزحوا جراء شهرين من النزاع في السودان"، مشيرة الى أنها تلقت تقارير "عن مقتل أكثر من 330 طفل وإصابة أكثر من 1900".

وحذّرت من أن الكثيرين غيرهم يواجهون "خطرا جسيما" جراء النزاع الذي اندلع في 15 نيسان/أبريل بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.

وتسبب النزاع بمقتل أكثر من 2000 شخص وفق آخر أرقام مشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح (أكليد). إلا أن الأعداد الفعليّة قد تكون أعلى بكثير، حسب وكالات إغاثة ومنظمات دولية.

كما تسببت المعارك التي تتواصل من دون أي أفق لحلّ، بنزوح أكثر من 2,2 مليوني شخص، لجأ أكثر من 528 ألفا منهم الى دول الجوار، وفق أحدث بيانات منظمة الهجرة الدولية.

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