البيت الابيض يرحب بمشاركة نيجيرفان بارزاني في المحادثات بين قطر والعراق

أربيل (كوردستان24)- أعلن المتحدث باسم مجلس الامن القومي الامريكي آدم هاج في بيان له أمس الجمعة، ان الولايات المتحدة ترحب بزيارة أمير قطر الى العراق، كما أعرب عن دعمه لعراق مستقل ذو سيادة.

وجاء في بيان صادر عن مجلس الامن القومي الامريكي في البيت الابيض "ان الولايات المتحدة الامريكية ترحب بمشاركة رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في المحادثات التي جرت بين قطر والعراق، لتعزيز التنسيق بين أربيل وبغداد".

وأضاف البيان "تم إنجاز مشروع ربط شبكة الكهرباء بين العراق والاردن بمساعدة وتسهيل من الولايات المتحدة، وندعم تطوير التنسيق بين العراق ودول الخليج والدول العربية".

وفي ذات السياق أكدت الولايات المتحدة الامريكية أنها تدعم جهود بغداد لضمان استقلال الطاقة وربط شبكة الكهرباء العراقية بالخليج والاردن، وتعتبر هذه العملية انجازاً لزيارة الرئيس الامريكي جوبايدن الى الشرق الاوسط العام الماضي.

وتم توقيع عقود في وقت سابق من هذا العام مع شركة توتال إنرجي والشركات الامريكية والقطرية، وهذه العقود ستلبي احتياجات الغاز للعراقيين ويحد من هدر الغاز.

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني قد شارك مساء الخميس الماضي، في مأدبة عشاء أقامها رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، على شرف أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الإقليم، أن "رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، لبى مساء الخميس 15 حزيران 2023، دعوة دولة رئيس الوزراء الاتحادي العراقي محمد شياع السوداني، لحضور مأدبة عشاء ببغداد على شرف أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، في ختام زيارته لبغداد".

وأضاف أنه على هامش مأدبة العشاء التي حضرها رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي وعدد من المسؤولين القطريين والعراقيين، ناقش نيجيرفان بارزاني مع رئيس الوزراء العراقي وأمير قطر ورئيس مجلس النواب العراقي "مجموعة مواضيع تحظى بالاهتمام المشترك وتبادلوا الآراء حول أوضاع المنطقة".

كما كتب نيجيرفان بارزاني على حسابه في تويتر "إنه لشرف كبير أن ألتقي بالشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر في بغداد، مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، ورئيس تحالف عزم خميس الخنجر".

وأضاف أن "زيارة الشيخ تميم للعراق تؤكد على التقدم الكبير في العلاقات بين بلدينا"، مبيناً "نتطلع إلى البناء على تحسين العلاقات بين إقليم كوردستان والعراق مع قطر".