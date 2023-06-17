السوداني يوجه بإصدار حزمة من الاجراءات الداعمة للصحفيين

أربيل (كوردستان24)- وجه رئيس الوزراء العراقي بإصدار حزمة من الاجراءات الداعمة للصحفيين العراقيين والمؤسسات الاعلامية، منها معاملات الضمان الاجتماعي الخاصة بالكوادر الصحفية العاملة في مختلف المؤسسات الاعلامية.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوادني في بيان له اليوم بمناسبة عيد الصحافة العراقية اليوم السبت "وجّه رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بإصدار حزمة من الإجراءات والتوجيهات واجبة التنفيذ الداعمة للصحفيين العراقيين والمؤسسات الإعلامية، وذلك بمناسبة العيد الوطني الـ 154 للصحافة العراقية".

وأضاف البيان "وجه رئيس الحكومة الوزارات والمحافظات كافة والهيئات غير المرتبطة بوزارة، بتذليل العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة للكوادر الصحفية والإعلامية الحاصلة على رخصة رسمية من هيأة الإعلام والاتصالات، بما ينسجم مع القانون".

كما ووجّه السوداني "الجهات المعنية بتزويد المؤسسات الإعلامية بخدمة الإنترنت بأسعار مدعومة، وكذلك إعادة النظر بالحوالات المالية الخاصة بوسائل الإعلام في ما يخص (الأقمار الصناعية) للقنوات والمكاتب الإعلامية، بما يخدم الواقع الإعلامي في العراق، وذلك استناداً لقانون البنك المركزي العراقي وتعليمات الرقابة على التحويل الخارجي".

وبهدف تسهيل إجراءات تنقل الكوادر الصحفية والإعلامية الحاصلة على رخصة رسمية، فقد وجه السوداني جميع نقاط التفتيش والمفارز الأمنية المرابطة بين المحافظات كافة، لتنفيذ ذلك، كما وجه بتقديم التسهيلات اللازمة والتعامل بشكل أكثر انسيابية لمرور كوادر الصحفيين ومنتسبي المكاتب الإعلامية ومعداتهم الخاصة في المطارات العراقية، وكذلك إجراء التسهيلات بمنح سمات الدخول للصحفيين العاملين في المكاتب والقنوات الإعلامية وتسهيل إجراءات إقامتهم في العراق، استناداً لقانون إقامة الأجانب رقم (76) لسنة 2017.

وفي مجال الدعم المتواصل، وجه رئيس مجلس الوزراء بتسهيل إنجاز معاملات الضمان الاجتماعي الخاصة بالكوادر الصحفية العاملة، في مختلف المؤسسات الإعلامية، كما وجه بإعادة النظر بأجور الماء والكهرباء المفروضة على القنوات والمكاتب الإعلامية، وأيضاً إجور وقود المولدات.