كركوك .. قرارات ما تسمى بـ “مجلس الثورة”  البعثي لم تلغَ بعد!

أربيل (كوردستان24) - أكد ممثل عن الفلاحين في كركوك، أن قرار نظام البعث رقم 369 بالاستيلاء على أكثر من 135 ألف دونم من الأراضي الزراعية العائدة ملكيتها للكورد والتركمان في كركوك، لم يُلغ حتى الآن.

وقال ساطع ناصح، ممثل فلاحي قرية توبزاوا في كركوك، اليوم السبت 17 حزيران 2023 ، في تصريحات صحفية تابعتها كوردستان24 : «القرار رقم 369 لما يسمى بـ (مجلس الثورة) البعثي الصادر عام 1975 فتح أبواب التعريب، حيث تم الاستيلاء على أكثر من 135 ألف دونم من الأراضي المملوكة للمزارعين الكورد والتركمان في قرى ناحية يايجي ودوبز وناحية تازه وقضاء ليلان وصولاً إلى خورماتو، بحجة أن أراضي هذه القرى قريبة من حقول النفط، كما أقيمت عليها قواعد عسكرية تابعة لوزارة الدفاع العراقية، وهذا القرار لم يتم إلغاؤه بعد».

وأضاف: «هذا يعني أن الأرض أعطيت لوزارة الدفاع العراقية، لذلك نستمر في الاحتجاج في قرية توبزاوا لتصحيح هذا الأمر وإلغاء قرار نظام البعث رسمياً».

يأتي هذا، في حين أن المزارعين في المنطقة لديهم سندات طابو قديمة، وبعضهم لديهم (طابو أسود)، ومع ذلك، فقد تم الاستيلاء على أراضيهم في عهد نظام البعث كجزء من سياسة التعريب، وعلى الرغم من عودة المزارعين إلى أراضيهم منذ عام 2003، إلا أنهم يتعرضون للألاعيب منذ أحداث 16 أكتوبر 2017، فمرة يتم تجديد عقود الأراضي للعرب الوافدين، ومرة أخرى تطالب قوات الجيش بهذه الأراضي قائلة إنها ملك لوزارة الدفاع العراقية.