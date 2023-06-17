سیاسة

مزارع كوردي ينتج 80 طناً من البطيخ الأحمر "الرگي" هذا العام

المزارع : "يسعدني أنني أستطيع إنتاج كمية جيدة من "الرگي"، لان حكومة إقليم كوردستان تهتم بمنتجات المزارعين"
author_image دیار بکر
کوردستان

 أربيل (كوردستان24) - في قرية (چەمە) الواقعة بين محافظتي أربيل ودهوك، توجد مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، فيما يقوم مزارع كوردي بإنتاج البطيخ الأحمر (الرگي) هناك كل عام.

حاجى چه‌مەیی، وهو مزارع من قرية (چەمە)، قال في تصريحات صحفية  «أخصص مساحة كبيرة من الأرض لإنتاج (الرگي) كل عام، ويسعدني أنني أستطيع إنتاج كمية جيدة من (الرگي) سنوياً، وحكومة إقليم كوردستان تهتم بمنتجات المزارعين».

وأضاف: "أنتجت هذا العام حوالي 80 طنًا من (الرگي)، لكننا نريد تمهيد الطريق لتصدير منتجاتنا خارج إقليم كوردستان، بما في ذلك وسط وجنوب العراق، ويسعدنا أن حكومة إقليم كوردستان تدعم المزارعين."

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المصدر : باسنيوز 

 

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