السعودية تعلن استقبال أكثر من مليون حاج حتى الآن

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الحج السعودية، السبت، أن المملكة "استقبلت أكثر من مليون حاج حتى الآن".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة والزيارة، محمد البيجاوي، لقناة الإخبارية السعودية الرسمية.

وقال البيجاوي: "اليوم وصل إلى السعودية ما يزيد عن مليون و150 ألفاً من مختلف المنافذ حتى الآن".

وأضاف: "يستمر التوافد من الحجاج من مختلف المنافذ، وسط إمكانات مسخرة للقادمين وجهود مستمرة على مدار الساعة".

وتعد هذه الحصيلة الأولية الأكبر منذ نحو 3 سنوات، عقب تخفيف قيود كانت فُرضت لمنع انتشار جائحة كورونا.

وسيؤدي حجاج بيت الله من مختلف أنحاء العالم، مناسك فريضة الحج خلال أقل من أسبوعين، وسط استعدادات غير مسبوقة من السعودية، وتقديرات رسمية بموسم حج "استثنائي ومميز وآمن".

وفي فبراير شباط الماضي، أعلن وزير الحج السعودي، توفيق الربيعة، أن بلاده تتوقع استضافة أكثر من مليوني حاج خلال موسم حج 2023، بعد نحو شهر من إعلان المملكة عودة أعداد وأعمار الحجّاج لما كانت عليه قبل جائحة كورونا.

وبحسب معلومات رسمية، بلغ عدد الحجاج خلال موسم 2022 الماضي، 899 ألفاً و353، بينهم 779 ألفاً و919 من خارج المملكة، فيما اقتصر موسم الحج لعام 2021 على مشاركة 60 ألفاً فقط من داخل المملكة، في ظل ضوابط صحية مشددة آنذاك جرّاء تفشي الوباء.

فيما شهد العام 2020 موسماً استثنائيا للحج، إذ اقتصر عدد الحجاج آنذاك على نحو 10 آلاف من داخل السعودية فحسب، مقارنة بنحو 2.5 مليون عام 2019 من كافة أرجاء العالم.

المصدر: الأناضول