سیاسة

مديرة شؤون الشرق الاوسط في غرفة التجارة الامريكية ،ووفد رجال أعمال أمريكي يزور كوردستان للاسثمار في القطاع الزراعي .

 الوفد الامريكي خلال زيارتهم لكوردستان24 :" نتفق مع خطط الكابينة التاسعة في تطوير القطاع الزراعي "
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کوردستان

أربيل (كوردستان24) - يجري وفد رجال أعمال أمريكي زيارة في إقليم كوردستان ، ويتألف الوفد  من 14 شركة بارزة وأكثر من 24 ممثلاً عن الشركات الأمريكية.

وقالت آنا بارس ، مديرة شؤون الشرق الاوسط في غرفة التجارة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط ، لكوردستان 24 :"إن وفدهم يعمل في مجالات زراعية مختلفة ،معربة عن رغبتهم في  تطوير القطاع الزراعي في إقليم كوردستان."

وتحدثت ممثلة حوالي 40 شركة ورجل أعمال أمريكي في إقليم كوردستان ، ورئيس ونائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط ، عن زيارتهم لكوردستان 24 :" نحن نتفق مع دعوات  وخطط الكابينة التاسعة لحكومة اقليم كوردستان ،  ونرغب الاستثمار في مجالات مختلفة من القطاع الزراعي في إقليم كوردستان.

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