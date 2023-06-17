مديرة شؤون الشرق الاوسط في غرفة التجارة الامريكية ،ووفد رجال أعمال أمريكي يزور كوردستان للاسثمار في القطاع الزراعي .

أربيل (كوردستان24) - يجري وفد رجال أعمال أمريكي زيارة في إقليم كوردستان ، ويتألف الوفد من 14 شركة بارزة وأكثر من 24 ممثلاً عن الشركات الأمريكية.

وقالت آنا بارس ، مديرة شؤون الشرق الاوسط في غرفة التجارة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط ، لكوردستان 24 :"إن وفدهم يعمل في مجالات زراعية مختلفة ،معربة عن رغبتهم في تطوير القطاع الزراعي في إقليم كوردستان."

وتحدثت ممثلة حوالي 40 شركة ورجل أعمال أمريكي في إقليم كوردستان ، ورئيس ونائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط ، عن زيارتهم لكوردستان 24 :" نحن نتفق مع دعوات وخطط الكابينة التاسعة لحكومة اقليم كوردستان ، ونرغب الاستثمار في مجالات مختلفة من القطاع الزراعي في إقليم كوردستان.