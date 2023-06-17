سیاسة

إقلاع أول رحلة تجارية مباشرة من مطار صنعاء إلى السعودية منذ 2016

وقال محمد عسكر أحد المسافرين لفرانس برس "إن شاء الله ينتهي الحصار ويبقى المطار مفتوحاً، نحن فرحون جداً ومرتاحون ولا يمكن أن نصف الشعور".
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مطار صنعاء الدولي | أرشيف
مطار صنعاء الدولي | أرشيف
الشرق الاوسط صنعاء اليمن السعودية إقلاع أول طائرة رحلة تجارية

أربيل (كوردستان 24)- أقلعت مساء السبت أول رحلة تجارية مباشرة بين صنعاء والسعودية، منذ إغلاق مطار العاصمة الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين عام 2016، وفق ما أفاد مصدر ملاحي في المطار لوكالة فرانس برس.

ومنذ آب أغسطس 2016، يفرض التحالف الذي يدعم الحكومة اليمنية في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، قيوداً على حركة المطار ويسمح لطائرات المساعدات وتلك التابعة للأمم المتحدة فقط بالهبوط في المطار.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه إن الطائرة التابعة للخطوط الجوية اليمنية تقل 277 حاجاً يمنياً إلى مطار مدينة جدّة الدولي في السعودية وقد أقلعت قرابة الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (17,00 ت غ).

ويتهم الحوثيون الرياض بفرض "حصار" على اليمن خصوصاً عبر إغلاق المطار، في حين يقول السعوديون إنهم يريدون منع تهريب الأسلحة إلى "المتمردين".

وقال محمد عسكر أحد المسافرين لفرانس برس "إن شاء الله ينتهي الحصار ويبقى المطار مفتوحاً، نحن فرحون جداً ومرتاحون ولا يمكن أن نصف الشعور".

بدأ النزاع في 2014 عندما سيطر الحوثيون على مناطق عدة في اليمن بينها العاصمة صنعاء. وفي العام التالي، تدخّلت السعودية على رأس التحالف ما فاقم النزاع الذي خلّف مئات الآلاف من القتلى وتسبّب بواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

 

المصدر: AFP

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