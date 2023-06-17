بيان سامي عبد الرحمن: واشنطن تدعم استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- كشفت ممثلة حكومة إقليم كوردستان في الولايات المتحدة الأمريكية بيان سامي عبد الرحمن، اليوم السبت، أن واشنطن تدعم استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان.

وقالت بيان سامي عبد الرحمن في مقابلة مع كوردستان24، إن "زيارة وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد إلى الولايات المتحدة كانت ناجحة"، مؤكدة أن "واشنطن رسمياً تدعم استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان".

وأضافت أن "لقاءات الوزير ريبر أحمد مع المسؤولين الأمريكيين جددت التأكيد على علاقات الصداقة والتحالف بين الجانبين، فيما أشار الجانب الأمريكي إلى أن إقليم كوردستان وواشنطن قاتلا معاً ضد نظام صدام حسين، وتنظيم داعش الإرهابي".

وأكدت أن "اجتماعات وزير داخلية إقليم كوردستان مع المسؤولين الأمريكيين، ناقشت الإصلاحات في مفاصل وزارة البيشمركة وتدريبهم، فضلاً عن تقديم المساعدات لهم".

وأوضحت أن الاجتماعات بحثت كذلك: "مسألة التعايش السلمي في إقليم كوردستان وكيفية الحفاظ عليه، مع التأكيد على ضرورة وجود عراق مستقر ومن ضمنه إقليم كوردستان قوي".

وأشارت إلى أن "الولايات المتحدة أبدت استعدادها لمواصلة تقديم المساعدات إلى كوردستان، كما أكد ريبر أحمد خلال لقاءاته على أن تعليق صادرات نفط الإقليم سيُلحق الضرر بكافة الأطراف".

وتابعت: "البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية رسمياً يدعمان رأينا، حول ضرورة استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان".

وبشأن زيارة وفد من غرفة التجارة الأمريكية إلى إقليم كوردستان، شددت بيان على أن "وجود شركات أمريكية استثمارية في كوردستان، ستكون سبباً لتقديم مزيد من الدعم والمساندة للإقليم، كما ستجدد التأكيد على استقرار إقليم كوردستان".

واختتمت عبد الرحمن أن "التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان تشدد على إبداء المزيد من الاهتمام بالقطاع الزراعي"، مبينة "أننا هنا نقلنا رسالة رئيس حكومة إقليم كوردستان".