وزير الدفاع العراقي: مخيم الهول في سوريا أصبح بؤرة تابعة لـ"داعش"

أربيل (كوردستان24)- قال وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي، يوم السبت، إن مخيم الهول أصبح بؤرة تابعة لتنظيم داعش، مشيراً إلى ان الدولة العراقية لا تسمح بوجود سلاح خارج سيطرتها.

وفي لقاء مع قناة العربية، دعا ثابت العباسي، "كل دولة أن تأخذ رعاياها من مخيم الهول وإغلاقه"، لافتاً إلى أن "مخيم الهول يشكل قلقا كبيرا بالنسبة لنا".

ويقع مخيم الهول في ريف الحسكة السورية قرب الحدود العراقية، وهو تحت سيطرة الجيش الأمريكي وقوات سوريا الديمقراطية الموالية له.

وأكد ثابت العباسي، أن "المخيم أصبح بؤرة تابعة لداعش".

وختم وزير الدفاع العراقي قائلاً، "لن نسمح بوجود سلاح خارج إرادة وسيطرة الدولة".

ويضم مخيم الهول عموما حسب الإحصاءات الأخيرة، 56 ألفا و196 شخصاً، جلهم نساء وأطفال، ضمن 15331 أسرة، بين عراقيين وسوريين ونسوة وأطفال تنظيم "داعش" الأجانب، إذ يصل تعدادهم إلى 8211 شخصاً، ضمن 2391 أسرة، من 54 جنسية.

واضطر أكثر من 5 ملايين عراقي للنزوح من محافظات نينوى، وصلاح الدين، وأجزاء من كركوك وديالى، والأنبار، جراء سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي عليها في عام 2014.